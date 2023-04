TRANSPORT – Formalisation de l’association des taxis-motos

Les taxi-motos persistent et signent. Le ministère de l’Intérieur et de la décentralisation a validé la création de leur association.

Les taxis-motos se font une place. L’Association des Opérateurs de Taxis Motos de Madagascar (VMTM), qui regroupe les conducteurs de ce véhicule de transport à deux roues, a obtenu l’agrément du ministère de l’Intérieur et de la décentralisation. Il a délivré le récépissé de déclaration de création de l’association. Cette association compte, actuellement, cinq cent membres. Leurs gilets rouge et noir, et leur badge de membre les rendent facilement reconnaissables dans les rues d’Antananarivo. « Ce sont les taxis-motos formels. Les taxi-motos qui ne se présentent pas avec ces tenues ne sont pas réguliers », lance Tsiritiana, secrétaire général du VMTM, hier. Le nombre de personnes qui entrent dans ce secteur de travail ne cesse d’augmenter. Presque tous les stationnements et les arrêts dans la ville d’Antananarivo sont envahis par ces motocyclistes. Tsiritiana avertit les usagers, que des « malfaiteurs », se cachent derrières les conducteurs de taxi-motos informels. Cette association va travailler avec les forces de l’ordre pour le contrôle de ces transporteurs, pour renforcer la lutte contre l’insécurité dans ce secteur d’activité.

Licence

Jusqu’ici, ces véhicules de transport ne disposent pas de stationnement à Antananarivo. Ils squattent des arrêts bus ou des arrêts de taxi-ville, et se disputent avec les conducteurs de taxi-be et de taxi-ville qui ne sont pas très hospitaliers envers eux. Cette association serait sur le point d’organiser leurs stationnements. Ce moyen de transport n’est pas encore totalement approuvé par toutes les structures de transport. Pour le moment, ce sont les conseillers municipaux de la commune urbaine d’Antananarivo (CUA) qui ont voté « oui », pour leur exploitation dans la ville d’Antananarivo. Ces transporteurs continuent à insister pour la régularisation de leur activité. Tsiritiana affirme que la CUA, les conseillers municipaux et le VMTM, préparent la délivrance de licence de ces moyens de transport.

Julie Razakarinaivo / Miangaly Ralitera