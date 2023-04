Dans le flou total. Le président du comité olympique malgache, Siteny Randria­nasoloniako hausse le ton. Il s’est adressé aux athlètes qui préparent les Jeux des Iles, « l’état a du mal à organiser les Jeux des Iles de l’océan Indien qui auront lieu sur le sol malgache dans moins de quatre mois». «Allons-nous les organiser ou non ? Nous parlons de sport, outre les infrastructures, il faut que les athlètes se préparent alors que jusqu’à présent, il n’y a pas de regroupement officiel. Je vous dis sincèrement qu’il y a que 2% de chance que les Jeux des îles aient lieu à Madagascar», a confié le patron du COM avec un ton de plus en plus élevé. «Les jeux des Iles qui se déroulent tous les quatre ans se préparent pendant trois ans mais en vain» a-t-il soutenu. Ce dernier avec les dirigeants des mouvements sportifs vont faire une déclaration sur la situation actuelle concernant la préparation des Jeux des Iles la semaine prochaine, avant son départ pour Doha au Qatar, assister aux championnats du monde.