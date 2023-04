SANTÉ – 75% des maladies humaines sont d’origine animale

Interactions entre la santé humaine et la santé animale. 75% des maladies humaines sont d’origine animale, selon le Dr Jaona Andrianasolo, président du club vétérinaire (CIVA) Europe-Afrique qui est de passage à Madagascar. Selon des documents scientifiques, une centaine de zoonoses est identifiée, dont certaines sont bien connues à Madagascar, comme la rage, la peste. Ces maladies continuent à sévir. Un vétérinaire affirme même qu’Antana-narivo est une zone rouge à la rage. « Il faut faire attention aux morsures de chien surtout les chiens errants. Ils peuvent être porteurs de la rage. Il faut se faire vacciner, rapidement, lorsqu’un chien nous mord, autrement, c’est la mort qui nous attend », prévient-t-il. Comme chaque année, le samedi 29 avril est la journée mondiale vétérinaire. Cette journée a été créée par l’Association mondiale des vétérinaires en 2000 pour être célébrée chaque année, le dernier samedi d’avril. Le thème de cette journée est la promotion de la diversité, de l’équité et de l’inclusion, dans la profession vétérinaire. Cet événement marque les efforts des vétérinaires, des associations et de tout organisme, menés en faveur de ces sujets.