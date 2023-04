RUGBY À VII – CHALLENGERS SERIES – Madagascar dernier de la poule D

La deuxième étape de la World challengers series qui se joue actuellement au Markotter Stadium de Stellenbosch, Afrique du Sud bat son plein. Madagascar avec ses deux défaites de la première journée, matchs joués hier vendredi, occupe la dernière place de la poule D avec seulement deux points au compteur : RSA 6 points, Thaïlande et Paraguay 4 points. Ayant débuté le match contre la Thaïlande, les ladies Makis de Madagascar se sont inclinées sur le score de 7-19. Les joueuses malgaches ont bien géré la première période de sept minutes et ont mené au score par 7-5 avec un essai de Tina Jinah Razanamahefa qui s’est elle-même chargée de la transformation.

En seconde période, l’inévitable Nawakaew a marqué son deuxième essai et c’était Jaengjob qui a marqué deux points de plus après une transformation réussie, 7-12. Les joueuses malgaches très indisciplinées, sans repères sont retombées dans leurs travers de la première étape en perdant facilement la balle. Les Thaïlandaises ne font que profiter des erreurs malgaches pour enfoncer le clou. Maneesai, numéro 11 thaïlandaise a marqué un nouvel essai transformé par Jaengjob, 7-19.

Manque d’expériences

À une minute de la fin du temps règlementaire, Nawakaew a écopé son deuxième carton jaune synonyme d’un carton rouge. Faute de temps, les joueuses malgaches n’ont rien pu faire et le score final a été de 7-19 à l’avantage des Thaïlandaises. Sur son deuxième match contre les joueuses locales, les ladies Makis se sont inclinées sur le score de 5-19 devant les Sud-africaines. Les ladies Makis sont bien parties en marquant un essai par Gina Raharimalala après trois minutes de jeu et Nandrianina Ravololonirina a manqué la transformation (5’). Les deux équipes se sont quittées sur le score de parité de 5 partout à la pause. En seconde période, les Sud-africaines ont réussi à marquer deux essais transformés et le score final a été de 5-19 pour les Sud-africaines. Selon Manambina Rakotosoa, supporter des ladies Makis, « les points faibles de nos porte-fanions ont été le manque d’expériences. Dès maintenant, il est obligatoire que Malagasy rugby donne une priorité pour organiser un championnat national de rugby à VII est c’est urgent. Le rugby à VII est une discipline que Madagascar doit exploiter à fond », conclut-il.

Ce jour, Madagascar doit battre le Paraguay par plus de 12 points d’écart pour soigner le goal-average et se qualifier en quarts de finale.

Résultats de la première journée

Madagascar 7-19 Thaïlande

Madagascar 5-19 Afrique du sud

Afrique du Sud 29-0 Paraguay

Thaïlande 12-26 Paraguay