PROJET MINIER – Forte attente autour de la reprise de Base Toliara

La suspension du projet Base Toliara avait entraîné l’arrêt des activités socio-culturelles. Le transfert de sépultures en fait partie. Tsimitamby, un anthropologue natif de Toliara, fait partie de ceux qui connaissent bien le dossier Base Toliara. Ce chercheur a effectué des études anthropologiques dans le but de transférer les corps des défunts et les cimetières touchés par l’exploitation de la mine d’ilménite. La suspension émanant de l’État, qui inclut la suspension de toutes les actions sociales, avait stoppé cette opération dans son élan. D’après Tsimitamby, « Base Toliara avait déjà érigé des caveaux pour 38 défunts, 55 étaient en cours avec toutes les procédures achevées et le reste a été perturbé par la suspension de la compagnie. Même si Base Toliara pouvait toujours continuer le transfert des défunts, elle a décidé de respecter la décision des autorités ». « Toutes les consultations avaient été faites et les négociations étaient en cours lorsque Base Toliara a été frappée par cette suspension. Les populations locales espèrent toujours la reprise imminente de cette opération via la levée de la suspension de la mine », explique-t-il. Les membres de l’équipe qui ont effectué les études anthropologiques, tous originaires de la région et dont Tsimitamby fait partie, se tiennent prêts à continuer cette opération dans le respect des us et coutumes locales. Pour eux, la partie la plus importante est la sauvegarde de l’héritage culturel mala­gasy que ce soient pour les dépouilles qui seront transférées ou celles qui ne le seront pas et qui seront ainsi entretenues sur le site. « Même si l’attente est grande et grandissante surtout au niveau des communautés touchées, la compagnie minière ne peut continuer ses actions sociales sans l’aval de l’État », précise-t-on. Tsimitamby, un de ceux qui ont vu réellement le début de la réalisation du programme social de Base Toliara, milite dans ce sens. « La construction d’établissements scolaires, d’hôpitaux, l’appui à l’agriculture et l’élevage ont été bloqués par la suspension. Si la levée de la suspension devient effective, Base Toliara fera son exploitation dans la légalité, sous le contrôle de l’État », soutient-il.