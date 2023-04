KARATÉ – Ylias Akbaraly inspire les jeunes

Ylias Akbaraly, Président Directeur Général de Redland (holding de Thomson Broad­cast, GatesAir et Groupe Sipromad) a participé à l’Open de karaté au Palais des Sports qui s’est tenu du 27 au 29 avril 2023 à l’occasion du passage de Maitre René Ramanitran­drasana, le plus haut gradé du karaté malagasy (10e dan), qui célèbre cette année son 86ème anniversaire et ses 60 années de pratique. « Nous avons beaucoup de chance d’avoir notre compatriote malgache, Maître René Ramanitrandra­sana, de dixième dan. C’est une fierté pour nous les malgaches, pour notre peuple et pour toute la Nation de l’avoir parmi nous et de bénéficier de ses enseignements ». Karateka depuis plus d’une trentaine d’année, ceinture noire cinquième dan, Ylias Akbaraly a été invité à s’adresser aux jeunes karatekas lors de la cérémonie de clôture des deux journées de stage. À ce titre, Ylias Akbaraly a partagé la manière dont il transpose les leçons et enseignements du karaté dans sa vie quotidienne et professionnelle. Un partage qu’il tient à faire dans toutes ses interventions face à la jeunesse, future génération. C’était le cas face aux étudiants de l’Université de Diego-Suarez ou encore ceux de Harvard Business School aux États-Unis. « Quand nous sommes à l’école, quand nous sommes à l’université, quand nous sommes dans l’administration ou au travail, personne ne voit notre ceinture ni notre grade. Ce que les gens remarquent par contre, ce sont nos comportements vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres. » La loyauté, la sincérité, le courage, la bienveillance, l’humilité, la droiture, le contrôle de soi…sont autant de principes et valeurs – prônés par le karaté – qu’Ylias Akbaraly a souhaité rappeler et partager à cette jeunesse pleine d’avenir. « Le karaté est un art qui intervient dans notre vie spirituelle et professionnelle, la réussite commence par l’application de ces vertus véhiculées par cette discipline ».