KARATE- RENÉ RAMANITRANDRASANA – « Le président Solofo Barijaona n’a rien fait de mal »

Revenu au pays pour donner un stage de deux jours au petits palais du palais des sports de Mahamasina à Antananarivo, le plus haut gradé malgache de 10è dan, René Ramanitrandrasana a répondu à quelques questions pour donner sa vision du karaté malgache.

Vous animez deux jours de stage ici à Antananarivo, comment trouvez-vous les karatékas malgaches?

Ils ont le niveau requis mais il faut toujours continuer et persévérer. C’est gratifiant de voir beaucoup de pratiquants sans distinction d’âge. Je suis très content d’être ici à Antananarivo pour partager des expériences avec mes compatriotes.

Le karaté malgache traverse actuellement une zone de turbulences avec l’existence de deux présidents de la fédération. Votre avis sur cette situation.

Le karaté n’est pas seulement un sport. C’est aussi une philosophie de vie. Il est primordial que le problème se résolve par des discussions sincères et que les belligérants se parlent et se tolèrent pour avancer. Le président Solofo Barijaona n’a rien fait de mal et il a tout fait pour karaté malgache. Quoi qu’il en soit, il ne faut pas rester éternellement sur une place. Il faut accepter l’alternance en suivant la voie légale.

Que représente pour vous les retrouvailles avec vos anciens élèves et les nouvelles générations?

Les retrouvailles engendrent toujours un sentiment de joie. Voir mes anciens élèves et beaucoup de pratiquants surtout des nouvelles générations me pousse à dire que j’ai réussi ma mission de transmettre cet art à Madagascar.

Soixante ans de pratique de karaté, est-ce le secret de la longévité?

C’est la détermination et l’envie de toujours vouloir se surpasser. Je pratique toujours mon sport pour me maintenir en forme. Je souhaite que tous les pratiquants réussissent à atteindre leur objectif dans ce sport.

Vos enfants et petits-enfants pratiquent-ils tous le karaté?

Le karaté est une affaire familiale, mes six enfants, mes seize petits-enfants pratiquent tous ce sport. Il en est de même pour mon épouse après sa retraite.