Eléonore Johasy Raharisoa réagit au démenti du BNGRC. La députée élue à Vangai-ndrano, Eléonore Johasy Raharisoa, répond au directeur général du Bureau national de la gestion des risques et catastrophes (BNGRC) sur son démenti sur les décès liés à la famine, survenus à Ambatolava Vangaindrano, depuis le mois de février. Elle affirme l’existence de morts dans cette commune, et lui rappelle que dans la campagne, les décès communautaires n’ont pas tous un certificat de décès. Elle fait appel au BNGRC pour effectuer une descente sur terrain et de confronter la population locale.