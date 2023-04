Coupure de la circulation entre Mahazoarivo et Mandroseza. La circulation sur la Rue 21 mars, reliant le croisement de Mandroseza à celui de Mahazoarivo sera totalement coupée, le lundi 1er mai, entre 10 et 11 heures, et sera partiellement inaccessible, de 8 heures à 9 heures 30. Cette route vient d’être réhabilitée et sera réceptionnée. La circulation reviendra à la normale, une fois cette cérémonie terminée.