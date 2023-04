COOPÉRATION RÉGIONALE – L’amicale des sapeurs pompiers Hochfelden en mission d’évaluation

En raison des mesures sanitaires dues au covid-19 depuis 2020, la visite annuelle des sapeurs-pompiers de la commune urbaine de Mahajanga par les partenaires venant de la région Hochfelden a été interrompue durant trois ans. Toutes les restrictions sanitaires et barrières sont finalement levées, les missionnaires ont débarqué à Mahajanga jeudi dernier. La délégation est dirigée par le président de l’Amical des Sapeurs-pompiers d’Hochfelden, Philippe Dettling ainsi que de deux de ses collaborateurs, Marc Durr et Steeve Peter. Le séjour durera dix jours. Les visiteurs ont effectué une visite de courtoisie auprès de Tonganirina Zafiarinefo Velomary, présidente de la délégation spéciale de la CUM, à son bureau jeudi dernier. « L’objectif de cette mission est l’évaluation de l’équipe des sapeurs-pompiers de la CUM, comme nous le faisons à chaque fois que l’on vient. De plus, ce sera aussi l’occasion d’effectuer un état des lieux et vérification des matériels et équipements octroyés au service de la voirie dont les pompiers. Mais cela n’exclut pas les échanges d’expérience et des simulations diverses sur le métier », a expliqué le président de l’Amicale. Cette mission d’échange ne fait que renforcer davantage la coopération entre la CUM et les sapeurs-pompiers d’Hochfelden qui date d’il y a une vingtaine d’années, ce, par le biais du Gescod. Les missionnaires auront à étudier les besoins en appui au service de la protection des incendies et secours au sein de la CUM. Particulièrement en matériels et aussi dans le cadre du renforcement des capacités techniques.