CONSOMMATION – Le prix du riz local en baisse

Le prix du riz local a fléchi ces derniers jours. Des semi-détaillants à Antanana­rivo vendent le kilo de makalioka entre 3 000 et 3 200 ariary, contre 3 400 ariary, il y a encore une semaine. Les autres variétés de riz local coûtent entre 2 900 et 3 000 ariary, si le kilo a été acheté jusqu’à 3 600 ariary, il y a quelques jours. À Imerintsia­tosika, le prix du kilo du Vary gasy est de moins de 2 800 ariary, chez des semi-grossistes. Ces commerçants expliquent cette baisse du prix du riz, par l’arrivée du riz en provenance des zones productrices, comme Manala­londo et Alaotra Mangoro. La saison de la moisson a commencé. Le prix du kilo de paddy serait de 1 300 ariary, à Manalalondo, actuellement. Mais des collecteurs estiment que ce prix va encore diminuer, en cette période de récolte. « Nous ignorons quel sera le prix le plus bas du riz, en cette saison. Mais ce qui est sûr, c’est que cela va encore diminuer, peut-être pas beaucoup, pour stagner, après. Car il faut faire du stock pour préparer les prochaines périodes de soudure », note une commerçante. Si le prix du riz local est en baisse, celui du riz importé augmente.