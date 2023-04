CONSOMMATION DE DROGUE – Dix arrestations en une journée

Les forces de police passent à la vitesse supérieure dans la lutte contre la vente et la consommation de produits stupéfiants. Pour la seule journée d’hier, dix personnes dont sept hommes et trois femmes ont été arrêtés. Ces consommateurs de drogue se sont faits cueillir en plusieurs endroits du centre-ville dont Antoho­madinika, Ankorondrano et Manakambahiny. Les limiers ont opéré sur la base de renseignements. En effectuant des descentes dans les endroits indiqués, ils ont cueilli tour à tour ces consommateurs de drogue. La plupart d’entre eux ont été pris sur le fait. Du produit stupéfiant ainsi que des matériels de prise de drogue dure ont été retrouvés en leur possession. La drogue ainsi que les objets trouvés ont été saisis et les personnes incriminées placées en garde à vue. L’objectif des enquêtes préliminaires entamées depuis hier est de permettre de remonter de fil en aiguille jusqu’aux dealers qui écoulent drogues dures et chanvre indien dans plusieurs agglomérations urbaines. Les éléments qui mènent cette opération travaillent en catimini. Avec l’aide d’informateurs civils sous couvert d’anonymat, il se déploient dans les endroits identifiés comme étant des repaires de dealers et de toxicomanes pour tirer au clair les dénonciations. Depuis cette semaine, une avalanche d’arrestation a été constatée. L’opération se poursuit.