AMBALAVAO – Une passagère meurt dans un taxi-brousse

Une dame souffrant d’une maladie a rendu son dernier soupir à bord d’un taxi-brousse pendant une panne à Ambalavao. La commune l’a récupérée et enterrée.

Une personne décédée, sur le ventre et recroquevillée sous une couverture fine, sur le siège d’un taxi-brousse. C’était la situation observée par les autorités, jeudi matin, à Ambalalova, dans la commune urbaine d’Ambalavao. La défunte était Iankavelo, âgée de 70 ans, parmi les passagers. Ces derniers ont vécu une aventure déchirante lors de ce voyage vers Bekily. Ils ont remarqué dès leur départ de Mahajanga que la septuagénaire ne se sentait pas très bien. Elle souffrait d’une maladie et devait pourtant rentrer à Bekitro, dans l’Androy. Son état de santé ayant empiré sur la route, comme on craignait pour sa vie, le chauffeur a dit à ses enfants de l’emmener à l’hôpital à leur passage d’Antananarivo. Malheureusement, ils ne pouvaient pas payer les soins de leur poche, faute d’argent. Ils ont choisi de poursuivre le trajet. La patiente s’est affaiblie, a refusé de manger et de boire, et a commencé à perdre sa voix. Sa famille et les passagers se sont efforcés de la soigner avec les moyens du bord, mais cela semblait ne faire aucun effet.

Enterrée

En arrivant à Ambalavao, le véhicule est tombé en panne et y est resté pendant des jours. Les efforts du chauffeur qui tentait de le réparer ont été infructueux. La dame a fini par rendre l’âme sur la banquette. Informé de la triste nouvelle, l’adjoint au maire de la commune urbaine d’Ambalavao a, à son tour appelé la gendarmerie, avant-hier, vers 9 heures. Ils ont effectué ensemble le constat sur place avec le service de voirie et l’équipe sanitaire. « Puisque le taxi-brousse n’est toujours pas remis en état de rouler et la famille de la défunte ne trouve aucune solution pour la transborder, la commune est obligée de prendre en charge les funérailles. Elle l’a enterrée au cimetière pour étranger où ses proches pourront toujours la récupérer plus tard », rapportent les autorités locales. La maladie qui a coûté la vie à la passagère ne serait pas contagieuse, selon les informations recueillies. Néanmoins, la panique était palpable chez les autres occupants du véhicule.