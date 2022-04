Religion – La fin du ramadan fixée pour le 2 mai

La célébration de l’Eid El Fitr sera effectuée le 2 mai. C’est ce qui a été indiqué par le ministère du Travail, de l’emploi, de la fonction publique et des lois sociales, hier. La date retenue marquera la fin du ramadan, ainsi il sera férié, chômé et payé au niveau du territoire malgache. La fixation de la date a été mise en œuvre par le ministère et la communauté musulmane. Le décret du 5 janvier 2022 a indiqué que les fêtes musulmanes dont le Eid El Fitr et le Eid El Adha font partie des jours fériés cette année. Il s’agit d’un long week-end puisque mise à part cette célébration, la journée du 1er mai est également un jour férié.