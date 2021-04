Transport des malades – Une ambulance médicalisée pour les CTC

Une ambulance de la compagnie ARO a été mise à la disposition des Centres de traitement de la COVID-19 pour le transfert des malades. « Nous savons tous que le pays fait face à une pandémie. Nous ne pouvons pas ignorer les difficultés. En tant qu’entreprise citoyenne, nous avons décidé d’apporter notre appui et notre aide dans la lutte contre la COVID-19 », indique Lantonirina Andrianary, directeur général de l’Assu­rance Aro. L’ambulance appuie celles qui sont déjà disponibles dans les centres de traitements de COVID19. « Nous disposons de près de six ambulances au niveau des CTC. Le septième véhicule, qui a été donné par l’Assurance Aro est assez particulier par rapport à d’autres. Il est bien équipé.Il permet de bien prendre en charge les malades pendant le transport vers l’hôpital. L’aide arrive à point nommé », a indiqué le Général Lysias Rasaminana, coordonnateur du CTC-19 de Mahamasina. Par ailleurs, divers matériels ont été remis au BNGRC, hier. Il s’agit de débimètres avec humidificateurs et lunettes d’oxygène, de distributeurs de gel hydro alcoolique, de pédilu­ves, de gants et de masques jetables.