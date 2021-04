Développement durable – Le « nature based solutions » à Ankarafantsika

Le Concept porte ses fruits : créer des activités rémunératrices régulières sur la protection de la faune et la flore en recourant aux ressources humaines locales. Une alternative qui peut être efficace si les besoins des communautés sont bien identifiés.

Le cas de Maevatanimbary, Andranohobaka et Ambarindahy, des villages limitrophes du parc d’Ankarafantsika dans la région Boeny, illustre bien cette initiative. Un projet de Planet Madagascar, soutenu par la Fondation Tany Meva à travers le Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF) est mis en œuvre dans ces trois villages. Dans le cadre de ce projet, Planet Madagascar propose une série d’activités articulées autour de la préservation du parc d’Ankarafan­tsika pour les communautés riveraines. Un exemple concret de solution fondée sur la nature.

« Nous avons identifié un site qui abrite des lémuriens et qui est menacé par les feux de brousses et la pression des activités de la population riveraine », explique Mamy Razafitsalama, In-country director de Planet Madagascar. La forte endémicité de la faune et de la flore de cette partie du parc d’Ankarafantsika justifie les efforts déployés pour sa préservation. Le projet, axé sur deux points essentiels, s’intègre dans les thématiques de la Fondation Tany Meva : protéger et gérer de manière durable les écosystèmes pour relever les défis de société de manière efficace et adaptative.

De bout en bout, le projet essaie d’apporter une amélioration dans le quotidien de la communauté. L’établissement du pare-feu de 16,46 km autour de la zone à protéger a été une source de revenu ponctuelle pour les populations des trois villages. La mise en place et l’organisation de patrouilles de surveillance régulière, issues des trois localités constitue également une rémunération stable pour les villageois.

En parallèle avec les dispositifs de gestions de feux, l’association Planet Madagascar a initié deux programmes d’activités génératrices de revenu. La première consiste à distribuer des jeunes citronniers à la coopérative de femmes « Tontolo maitso ». Cinq familles par villages ont reçu chacun vingt plants de citron. Près de 300 jeunes plants ont ainsi été remis aux membres de cette coopérative. Le second programme porte sur l’apiculture. Des ruches seront distribuées aux associations villageoises après les formations en apiculture. Cinq autres familles de chaque village recevront dix ruches chacun.

À termes, Planet Madagascar mettra à la disposition des communautés un business plan qui déterminera les étapes de la professionnalisation de ces deux filières. Mais pour le moment, les résultats sont déjà perceptibles : aucun départ de feux n’a été enregistré depuis la mise en place des pares-feux et des patrouilles. La pression sur l’exploitation des ressources de la forêt diminue également.

Interview

Velokasy, patrouilleur : « J’ai pu acheter une charrette et une rizière avec l’argent de la patrouille »

Comment s’organise la patrouille de surveillance ?

Nous sommes une équipe de six hommes avec un chef d’équipe. Nous effectuons quatre patrouilles par semaines. Chaque village possède son équipe de patrouilleurs et chaque village a sa propre organisation. Nous quittons le village vers 7h du matin et nous effectuons des tours dans les forêts jusqu’en milieu d’après midi.

En quoi consistent les patrouilles ?

Nous avons deux missions essentielles. La première est de surveiller les braconniers et ceux qui coupent le bois. La deuxième mission consiste à inventorier les lémuriens et les animaux que nous rencontrons dans la forêt. Nous devons prendre note de l’emplacement où l’animal a été repéré, du type d’animal en question et du nombre. Nous devons ensuite rendre compte toutes les semaines aux techniciens de Planet Madagascar.

C’est un travail quasiment à plein temps, avez-vous senti des changements dans votre vie avec ce travail ?

Nous vivons ici de l’agriculture et de l’élevage. Mais c’est assez difficile dans cette région. Le travail de patrouilleur nous a quand même permis d’acheter une nouvelle charrette et une rizière. Il a fallu investir pour l’avenir. Nous mangeons mieux aussi depuis que je travaille comme patrouilleur.

Le citron assure la survie des villageois

L’exploitation du citron constitue une des sources de revenu de la population riveraine du parc d’Ankarafantsika. La culture de cette plante est bien adaptée au climat de la région qui lui assure une croissance rapide et une production abondante.

Plusieurs familles survivent grâce à la vente de citron dans cette partie de la région. Depuis toujours, les villageois vendent les citrons à l’état brut. Depuis quelques années, la transformation et la conservation du citron est devenue à la mode. Des bouteilles de jus de citrons concentrés et des achards de citrons sont maintenant proposés sur les étals des villageois.

Ces derniers temps, des initiatives pour conquérir de nouvelles niches de marché ont été envisagées. L’organisation des villageois en structure associative a encouragé cette initiative. Les consommateurs des grandes localités comme Mahajanga, Marovoay, Maevatanana et même Antananarivo figurent dans les cibles de cette nouvelle prospection.