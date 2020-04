Production d’huile – Les opérateurs se veulent rassurants

Face aux rumeurs de spéculation, les industriels du secteur renforcent leurs investissements pour stabiliser le marché.

Prévision face au Covid-19. C’est en ce sens que les industriels opérant dans la production d’huile de table se sont investis pour stabiliser le marché en cette période d’urgence sanitaire. « Aucune pénurie de ce produit de première nécessité n’est à craindre malgré la crise sanitaire qui prévaut dans le pays. Nous avons effectué des prévisions bien avant l’apparition de la Covid-19 dans la Grande île en regroupant les commandes auprès de nos fournisseurs étrangers. Il n’y aura ainsi pas de rupture de stock d’huile de table puisque nous continuons d’en produire jusqu’à maintenant », rassure Sohib Nissaraly, Président Directeur Général de l’Huilerie Industrielle de Tamatave (HITA). Une façon pour ce responsable de rassurer les consommateurs sur l’absence de risque de pénurie. Il n’y a aucune raison que les prix augmentent malgré la situation qui prévaut actuellement en matière de confinement. Des tentatives de spéculation sur le prix de l’huile de table ont commencé après les mesures de protection commerciale annoncées l’année dernière par l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Com­merciales (ANMCC).

Investissement

Mesures qui sont devenues d’excellents prétextes aux yeux des spéculateurs qui ont en profité pour augmenter le prix de cette denrée sur le marché local. Augmentation que certains opérateurs tentent de rééditer en cette situation d’urgence sanitaire.Pour tenter de faire face à ces menaces spéculatives, les industriels investissent pour maintenir et renforcer la production de façon àgarder la stabilité de leurs marchés. « Nos fournisseurs assurent régulièrement le ravitaillement en matières premières et intrants par le biais du télétravail. Nous devons en même temps constituer d’énormes stocks pour prévoir les éventuels retards d’approvisionnement de ces intrants. En plus, nous avons beaucoup investi depuis ces dernières années afin de renforcer notre capacité de production, atteignant actuellement plus de 430 000 litres d’huile raffinée par jour au lieu de 220 000 litres d’huile raffinée en 2017. à titre d’illustration, au cours de l’année 2019, un investissement de l’ordre de six cent mille dollars a été réalisé », rajoute le PDG d’HITA.

Des initiatives d’investissement suivies par l’ensemble des opérateurs de ce secteur à l’image de l’huilerie Bidco qui a annoncé, à l’époque du début de chantier de cette huilerie de la Rn4, un investissement de cinquante millions de dollars à Mada­gascar. « Malgré la difficulté de réouverture de notre unité de production à 18 km de la ville de Maha­janga, Bidco maintient ses activités de distribution pour approvisionner le marché local », a expliqué Frederika Berg, représentante du groupe Bidco Afrique dans la Grande île. Le groupe a contribué hier à la lutte contre le covid-19 par une donation de vivres pour les plus démunis d’Antoho­madinika, lieu d’implantation du siège du groupe à Madagascar.