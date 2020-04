Prévention – La population adopte le port de masque

Huit cent quatre vingt et un contrevenants ont été recensés par la gendarmerie nationale pour avoir enfreint la mesure sur le port de cache-bouche, et hier et avant-hier. Sur sa page, plus de six cent quatre-vingt-dix-huit personnes ont été surpris à Antananarivo et ses environs, une soixantaine dans la ville de Toamasina, et quarante-cinq à Fianarantsoa. Dix étrangers figuraient dans ce nombre, dont six dans la capitale et quatre à Toamasina.

Toutes ces personnes comme au premier jour, doivent effectuer des travaux d’intérêt général pour la plupart, tels que le nettoyage des jardins publics. C’est le cas à Toamasina, où les contrevenants ont nettoyé, sous la pluie, des places publiques, balai à la main. Dans la capitale, généralement, la population adopte peu à peu le port de masque et le constat est plus positif que le premier jour. « J’ai porté le masque de protection ce jour contrairement à hier. Ma fille qui m’accompagne, en porte également », indique Hanitra.

Les travaux effectués, les contrevenants ont reçu des masques. Cela mis à part, la gendarmerie nationale a offert plus de mille masques de protection en tissu aux personnes âgées et aux personnes vulnérables dans la capitale.