Plan d’urgence sociale – Accélération de la remise de Tosika Fameno

Même en temps de déconfinement partiel, les personnes vulnérables économiquement ne peuvent pas encore se relever. La réponse à la protection sociale des plus vulnérables continuent, via les transferts monétaires non conditionnels. La remise de « Tosika Fameno » de 100 000 ariary a été accélérée dans les arrondissements, d’après Lucien Irmah Naharimamy, ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme. La distribution de cette aide a été divisée en deux. La protection sociale dans les milieux urbains et suburbains en contribution avec la Programme alimentaire a été lancée hier, au BOA Antaninarenina.

Les bénéficiaires identifiés au niveau du fokontany et enregistrés dans une liste établie par les communes respectives, ont déjà récupéré leur argent auprès des agences de la banque BOA depuis lundi. Cinquante mille ménages bénéficient de cette aide pour Antana­narivo. Trois mille familles ont déjà reçu leur part, mais les autres arrondissements touchent cette aide cette semaine. Ce montant de 100 000 ariary est nécessaire pour se nourrir durant quelques jours d’après une bénéficiaire. « Depuis le début du confinement, le restaurant où je travaillais a décidé de fermer. Le propriétaire nous a dit de rentrer chez nous. En conséquence, il est difficile de trouver de quoi nourrir durant un mois. Mon travail n’a pas encore repris jusqu’à maintenant. Cette somme de 100 000 ariary permettra au moins d’acheter du riz pour quelques temps », affirme Fanja, une habitante d’Antohomadinika 3G Hangar.