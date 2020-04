Météo – La ville de Toamasina patauge dans l’eau

La pluie n’a cessé de tomber durant trois jours. Plusieurs quartiers sont inondés. Des familles ont dû se réfugier ailleurs.

La pluie incessante depuis avant-hier a plongé la ville de Toamasina sous l’eau. Plusieurs quartiers sont touchés par la montée des eaux. « Il a plu depuis avant-hier, ce matin et même durant l’après-midi. C’est ainsi que l’eau a monté dans notre quartier », explique Idinaelle, une habitante à Andrano­madio. Depuis la gare routière de Toamasina, des fokontany comme Andrano­madio, Manga­rivotra, Anjoma, Tanambao Verrerie, Mangarivotra en sont particulièrement touchés. « Les habitants de plusieurs fokontany se sont plaints de cette situation depuis, hier. On a dénombré quelques fokontany qui sont en alerte », indique Nantenaina Rakoto­nirina, maire de la commune urbaine de Toamasina.

Dans les quartiers, l’eau s’invite dans la maison pour certains. « La pluie ne s’est pas encore arrêtée depuis lundi. Par conséquence, l’eau envahit l’intérieur de notre maison et nous empêche même de sortir », explique Idinaelle. Selon le maire de Toamasina, parmi les cent trente-huit fokontany, plus d’une dizaine sont victimes de la montée de eaux.

Par rapport à cette situation, les habitants lancent un appel de détresse auprès des autorités locales. Puisque généralement le temps étant pluvieux dans cette partie mais l’augmentation du niveau de l’eau empêche l’exercice de l’activité quotidienne. « On avait beaucoup de difficulté pour circuler, notamment pour les élèves en classes d’examen, par rapport à cette montée des eaux », enchaîne encore Idinaelle. Ceux qui sont touchés ont dû se réfugier temporairement chez des familles ou dans un endroit plus sûr.

Canaux obstrués

Comme dans plusieurs communes dans le pays, des canaux d’évacuation d’eau obstrués par des déchets et le problème d’évacuation des eaux usées sont particulièrement les principales causes de la montée des eaux à Toamasina. « On est confronté aux problèmes d’emprises des canaux d’évacuations des eaux usées. Pour ne citer que l’obstruction de ces derniers, les constructions illicites sur les canaux sont également parmi les raisons. Pourtant nous avons engagé des travaux de curage des canaux cette semaine avant que la pluie ne tombe », indique le maire de Toamasina.

Pour hier, une réunion d’urgence s’est tenue entres les autorités locales par rapport à cette situation. « La mairie, la préfecture, les cinq arrondissements, ainsi que le ministère de l’Eau et de l’Assainis­sement et l’Hygiène ont tenu une réunion pour faire état de la situation », indique encore le maire. Si le temps continue à être pluvieux et que l’eau continue à monter à Toamasina, des mesures seront prises, selon le maire. « Pour pallier les problèmes d’évacuation d’eau dans la ville à long terme, nous allons envisager à l’enlèvement des constructions illicites et allons nous impliquer davantage au curage des canaux », conclut le maire.