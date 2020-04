Mahajanga – Une étrange maladie sévit à Tanambao Sotema

Forte grippe ou épidémie de fièvre ? La population de la ville de Mahajanga s’interroge au sujet de cette étrange maladie qui atteint toute une famille à Tanambao Sotema. Ces derniers jours, de nombreuses allées et venues d’ambulances dans la ville se sont fait remarquer, notamment dimanche vers 1h30 du matin à Ambohimandamina. L’évacuation d’une personne malade était la raison de ce déplacement en pleine nuit.

Depuis lundi, les Centres de santé de base au niveau des fokontany sont aussi envahis par des malades. La semaine passée, une déclaration des responsables de la Santé à Mahajanga a expliqué que la ville se trouve en pleine saison de forte grippe. D’ailleurs, on est encore en pleine saison chaude avec une température avoisinant les 34°C dans la journée. Le médecin-chef du BMHS, le Dr Hyacinthe Fandroahana, et membre de la Commission de riposte au niveau du CCO Covid-19 de Boeny, a déclaré qu’une descente serait effectué à Tanambao Sotema pour voir les familles qui sont isolées et délaissées par leurs proches.