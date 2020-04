Judo – Qualification JO : Fetra s’entraîne à la maison

En attendant la reprise de l’entraînement au dojo, Fetra Ratsimiziva poursuit sa préparation à domicile. L’expatrié de Toulouse vise une deuxième participation aux Jeux olympiques.

Il ne faut pas baisser la garde. Malgré le report d’un an des Jeux olympiques de Tokyo, le judoka du club Balma Saint-Exupéry de Toulouse, Fetra Ratsimiziva, en quête de la qualification olympique, poursuit sans interruption sa préparation à domicile.

En raison de la pandémie du coronavirus, les JO prévus cet été au Japon sont repoussés du 23 juillet au 8 août 2021. Engagé dans la catégorie -81kg, le porte-drapeau malgache aux JO de Londres 2012 avait déjà disputé deux tournois qualificatifs au mois de février dont le Grand Slam de Paris et le Slam de Düsseldorf.

Pour garder la forme physique, « je continue à m’entraîner en attendant la reprise de la préparation au dojo… On ne sait pas quand ce confinement va prendre fin », confie Fetra. « Peut-être que la qualification sera relancée dès la levée définitive du confinement. Ainsi il vaut mieux s’entraîner continuellement pour être prêt à tout moment et avoir plus d’avantages par rapport aux autres. Vous savez qu’en sport, surtout le haut niveau, il n’y a pas de miracle. Il suffit alors de s’entraîner comme il faut et même deux fois plus que les autres pour être à la hauteur », poursuit-il.

Il se consacre depuis quelques semaines à la préparation physique, au cardio et au renforcement musculaire. « C’est tout ce que je peux faire à la maison en cette période de confinement », a-t-il ajouté.

Tournois continentaux

Ces séances sont les instructions de son coach, « il nous recommande une séance par semaine et tous les membres licenciés du club doivent les exécuter en intégralité avec un timing précis », souligne le judoka toulousain.

De plus, il fait du jogging pendant une heure tous les matins avant de procéder aux exercices recommandés par son coach. Après le Slam de Paris et celui de Düsseldorf, tous deux au mois de février, Fetra aura encore au moins deux au­tres tournois qualificatifs.

Citons les championnats d’Afrique prévus du 16 au 19 avril au Casablanca Maroc mais reportés au mois de décembre sauf changement, ainsi que d’autres tournois continentaux.