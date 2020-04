Changement climatique – Le plus vulnérables démunis

L’économie mondiale vit au ralenti depuis le début de la crise du Covid-19. Selon l’Organisation Météoro­logique Mondiale (OMM), cette situation a réduit les émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Néanmoins, les réductions des émissions de ce gaz sur les trois derniers mois ne résoudront pas la crise climatique qui a été générée depuis le début de l’ère industrielle. « Le Covid-19 accentue les impacts du changement climatique, notamment sur les populations vulnérables.

Un constat réel pour Madagascar qui a vu son quotidien basculer en quelques semaines. En effet, les longues queues pour les aides sociales du gouvernement indiquent une évidente fragilité de la population sur le plan économique. Cette population sera encore plus vulnérable si un événement climatique arrive dans les mois à venir », alerte Mampionona Randria­nirina, responsable Adapta­tion au Changement Climatique du WWF.

Une façon pour cette institution d’encourager la conservation, et la gestion durable de nos ressources naturelles pour le bénéfice de la population car la biodiversité doit être au cœur de toutes les politiques et stratégies sectorielles à Madagascar. « Plus que jamais, nous devons réduire la courbe du réchauffement climatique en même temps que la courbe de la pandémie Covid-19. Faillir à lutter contre le changement climatique peut menacer le bien-être humain, les écosystèmes et l’économie pour des siècles », conclut la responsable du WWF.