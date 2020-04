Antsiranana – Vingt marins confinés dans un hôtel

Ils ne présentent aucun symptôme, ils se portent bien, mais le système de mise en quarantaine a bien été ordonné pour les équipages des bateaux, afin de lutter contre la propagation du Covid-19 et d’éviter la contamination à bord de leurs bateaux de pêche. Ces marins malgaches vont assurer la relève sur les bateaux thoniers basés dans l’océan Indien, plus particulièrement aux Seychelles. Ils sont au nombre de vingt personnes réparties en deux vagues respectives de neuf et onze marins.

Certes, leurs domiciles se trouvent dans la ville, mais afin de respecter les recommandations sanitaires exigées par les armateurs qui prennent en charge les dépenses, ils sont, depuis la fin de semaine, placés en confinement préventif de quatorze jours dans un hôtel de luxe de la ville, avant d’embarquer. Selon les explications, des certificats leur seront délivrés à la fin de cet isolement. Dans quelque temps, on sera amené à faire de même pour les marins qui débarquent. Dans ce cas, trente marins en provenance des Seychelles seront également attendus à Antsiranana.

Des formalités administratives ont déjà été envoyées au ministère de tutelle et les armateurs attendent la réponse avant de procéder à l’embarquement aux Seychelles. Ces nouvelles procédures sont liées à l’annulation de nombreuses liaisons aériennes. « L’organisation de la relève des équipages doit s’adapter aux contraintes imposées par la lutte contre le coronavirus. Dans ce contexte particulier, il convient d’adapter l’organisation des relèves pour ne pas introduire le virus à bord en embarquant des marins porteurs du virus », précise la Dr Lethitia Lydia Yasmine, directeur régional de la santé publique de Diana. Cette dernière a ajouté que le personnel de santé assure quotidiennement le contrôle sanitaire imposé.

Pour le moment, les mesures de lutte contre la propagation, qui limitent les liaisons aériennes et cloisonnent les ports, sont devenues de véritables entraves pour les marins et leurs armateurs, dans l’impossibilité d’embarquer ou de débarquer des navires. Les gens de mer se retrouvent confrontés à d’immenses difficultés sanitaires et logistiques.

Un marin malgache, originaire de Nosy Be, en provenance des Seychelles a clandestinement débarqué d’un remorqueur appelé Haizea Sea loué à un hôtel, au port d’Antsiranana vers 5 heures du matin. Il n’a pas respecté la mise en quarantaine. Informées de son arrivée les autorités locales, par le biais du Centre de commandement opérationnel régional de Diana , ont dû le poursuivre pour lui demander de se plier au système de confinement. Heureusement, d’après le test de diagnostic rapide, il est négatif. Mais s’il était positif, qui serait le responsable de cette imprudence ?