Antananarivo – L’air dans la capitale est moins polluée

Les fines particules sont quasi-absentes à Analakely et dans le tunnel d’Amba­nidia. INDRI ou « Accélérer le changement visible à Madagascar », a mesuré la pollution de l’air à Antana­narivo le 19 avril. Le résultat a été publié dans ses pages depuis lundi. Les matières de fines particules enregistrées pour Analakely est de 3,4 microgrammes (μg)/m3 et dans le tunnel d’Amba­nidia est évalué à 11,8 μg /m3 . Les grosses particules pour Analakely est de 5,6 μg /m3 tandis que celles du tunnel d’Ambanidia est de 18,8 μg/m3 . En temps normal, la direction de l’Institut nationale de sciences et techniques nucléaires confirme que la qualité de l’air dépasse celle de l’OMS avec 157 microgrammes/m3 . Cette situation est due à l’absence des véhicules durant le confinement, selon le directeur générale de l’Institut nationale de sciences et techniques nucléaires (INSTN).

Les normes de l’OMS est 10 μg/m3 moyenne annuelle 25 μg/m3 moyenne sur 24 heures, pour les particules fines et 20 μg/m3 moyenne annuelle 50 μg/m3 moyenne sur 24 heures, pour les particules grossières. « Les véhicules polluent l’air respiré à Antananarivo. Il est normal que la pollution a diminué lors de confinement, mais la circulation est revenue actuellement. La machine automatique utilisée par l’INDRI consiste à voir globalement la pollution. Il peut être utilisé, mais ne peut pas détecter les métaux lourds. Après le confinement, nous sortirons aussi les résultats sur la pollution de l’air de novembre jusqu’en février », souligne professeur Joël Rajaobelison, directeur de l’INSTN. L’INDRI avance des solutions quant aux problèmes de pollution. Par exemple le contrôle technique, la révision ou le retrait des véhicules les plus polluants.