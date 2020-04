Ambohijafy Toamasina – Deux gardiens tuent et enterrent un Chinois

Un grossiste chinois en friperie a été assassiné et volé par ses deux propres agents de sécurité, il y a un mois et demi à Toamasina. Les meurtriers l’ont enterré dans sa cour.

Odieux. Le corps d’un jeune Chinois, âgé de 37 ans, victime de vol suivi de meurtre, à Ambohijafy Toamasina, a été retrouvé et déterré par la police judiciaire (PJ), hier, soit un mois et demi plus tard. Il était un grossiste en friperie.

Il était injoignable au téléphone depuis la nuit du 14 mars. Selon les informations judiciaires, ses deux agents de sécurité, issus d’une société de gardiennage privée, l’ont tué. « Ils l’ont mortellement frappé à coup de branche à la tête », explique le commissaire Gerverin Raelison, chef de la PJ.

Cet Asiatique vivait seul. Après l’avoir massacré, le duo criminel a enfoui sa dépouille dans la cour même. Ils ont quitté les lieux avec une somme faramineuse, s’élevant à 124 millions d’ariary. Ils n’ont pas laissé la moindre trace.

Coup de filet

Le 17 mars, la famille de la victime est venue déposer plainte à la police. Au fil de leurs investigations, les fins enquêteurs sont tombés sur l’un des concierges, à Ambalamanasy, toujours dans la circonscription de Toamasina, le 4 avril. Une partie de l’argent volé a pu être récupérée sur lui et restituée aux proches du défunt. Il a été cuisiné par la PJ avant d’être livré au Parquet. Le ministère public l’a placé sous mandat de dépôt.

De son côté, la police a continué sa collecte de renseignements menant au prochain coup de filet. Pas plus tard que dimanche 26 avril, l’autre vigile a été cueilli dans un village à Vatomandry. Il a été ramené à Toamasina où il a été pressé de questions. Il a fini par reconnaître l’acte. Il a relaté les circonstances dans lesquelles son collègue et lui ont battu le Chinois à mort. Il a montré l’endroit où ils l’ont enterré.

Les forces de l’ordre se sont rendues à Ambohijafy pour exhumer le corps. Le second présumé meurtrier sera, lui aussi, traduit au Parquet, demain, selon les informations glanées. Le directeur régional de la sécurité publique Nicolas Ramampiandry a félicité l’équipe judiciaire pour ses exploits ayant permis de faire la lumière sur cette affaire.