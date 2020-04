Ahmad – « J’annoncerai moi-même ma décision »

2020 constitue la dernière année du mandat d’Ahmad, en tant que président de la Confédération Africaine de Football. Son premier, après qu’il ait été élu lors de l’assemblée de mars 2017.

Pour l’instant, le patron du football continental ne s’est pas encore prononcé, sur le fait qu’il se représentera ou non. Il a affiché sa position dernièrement sur le réseau social Twitter.

« Je lis depuis ce matin des articles de presse faisant état de ma candidature à un second mandat à la présidence de la CAF… Lorsque j’aurai pris une décision, je l’annoncerai moi-même ». Il met ainsi un terme aux spéculations de certains médias.

Et d’ailleurs, le moment est loin d’être propice pour parler politique. « Aujourd’hui, toute mon attention se porte sur la gestion de la crise du Covid-19 », a également souligné Ahmad dans son Tweet. La crise sanitaire mondiale impacte durement sur les différents rendez-vous internationaux.

Que ce soit les compétitions interclubs, la phase finale du CHAN ou les éliminatoires de la CAN, toutes ont subi des ajournements en raison de l’épidémie de coronavirus. La gestion de cette situation laborieuse constitue la priorité des priorités pour l’instant, notamment concernant l’établissement d’un nouveau calendrier notamment et le maintien des prochaines échéances comme la phase finale de la CAN 2021.