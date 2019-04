Rencontres du film-court – Lova Nantenaina remporte le Zébu d’Or documentaire

Le temps d’une cérémonie de clôture fut d’une grande sobriété mais bien réussi. Les Rencontres du film-court ont primé un court-métrage documentaire en hommage à l’histoire du pays.

Intimiste et rempli d’émotion, éveillant avec subtilité un sentiment de nostalgie, mais surtout un sentiment de patriotisme à travers son récit. C’est un court-métrage poignant, mais également bienveillant vis-à-vis de l’histoire du pays, que le réalisateur Lova Nantenaina propose avec son œuvre « Zanaka – Teny nomen’i Felix». Après avoir marqué la 26e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision d’Ouagadougou (Fespaco) de son empreinte, où il fut sacré « Poulain d’Argent », le réalisateur a connu un nouveau sacre ce week-end. Sur la scène des 14e Rencontres du film-court (RFC) lors de sa clôture, où il a déjà longtemps brillé par son savoir-faire auparavant, Lova Nantenaina ajoute ainsi à son palmarès un Zébu d’Or en excellant dans la catégorie documentaire panafricaine.

« Je suis très fier de ce film, très fier de pouvoir ainsi raconter cette histoire. Je suis pleinement reconnaissant à tous ceux qui ont permis à sa réalisation et j’espère qu’ensemble on continuera à faire valoir nos valeurs » confie Lova Nantenaina. Le court-métrage « Zanaka – Teny nomen’i Felix » retranscrit à travers les bribes d’histoire de l’ancien combattant Felix Robson, une immersion inédite de près d’une demi-heure dans les coulisses de l’insurrection du 29 mars 1947 au pays.

Un festival d’engagement

Lors de la cérémonie de clôture des RFC qui s’est donc tenue à l’Institut français de Madagascar (IFM) Analakely samedi après-midi, le public a eu droit à un cri de ralliement exclusif. À l’instar du message de Lova Nantenaina, le directeur des RFC, Laza, affirme dans son discours « Il nous faut pouvoir instaurer une certaine stabilité à travers chacune de nos actions. Ensemble optons pour la pérennisation, mais surtout pour la professionnalisation du cinéma à Madagascar. Pour notre part, on reste toujours plus que satisfait de l’engouement, mais surtout de l’engagement de beaucoup d’entre nous pour ce festival, qui au fil des années est devenu un véritable moment d’inspiration ».

L’engagement pour une cause, qui fut largement récompensé tout au long de cette cérémonie. Notamment avec la réalisatrice rwandaise, Clémentine Dusabejambo et son court-métrage intitulé « Icyasha » ou « Etiquette », qui, primé pour le Zébu d’Or dans la catégorie fiction panafricaine, pointe du doigt les préjugés que l’on peut émettre vis-à-vis de la différence d’autrui. Scandant les valeurs de l’égalité et de la compréhension dans une société régie par des normes qui peuvent être oppressantes, le film narre l’histoire d’un jeune garçon un peu efféminé passionné de football.

Dans le même registre, ou presque, l’œuvre de l’algérien Mohamed Benabdallah intitulé « Je raconterai tout à Dieu » conscientise sur la place de la religion dans un contexte de guerre et a reçu le Prix Critique du jury. Là où sur un champ de bataille, deux soldats ennemis peuvent dialoguer par le biais d‘une seule religion. La cérémonie de clôture des RFC avec à l’animation le beatboxeur Do B brille par sa simplicité, et aura toujours su exposer les valeurs propres à ce festival d’envergure internationale.