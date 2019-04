Natation – Championnats de Madagascar – Sept records nationaux et dix meilleures performances

Une pluie de performances a été enregistrée à l’issue des nationaux à Toamasina. La sélection nationale pour la Corée du Sud et celle pour les Jeux des Iles de Maurice sont connues.

Sept records nationaux et dix meilleures performances ont été enregistrés durant les championnats de Madagascar de natation sur grand bassin. Le sommet national s’est déroulé du mercredi au samedi à la piscine du CRJS Toamasina. « Le niveau technique est élevé. Les nageurs, qui ont surtout fait preuve de bonne performance, sont ceux qui avaient suivi le stage de haut niveau en Chine, d’autres en Afrique du sud et aussi Michael Rasolonjatovo qui évolue en Inde. Ces nageurs ont pu s’entrainer douze mois sur douze» a souligné la directrice technique nationale, Harivola Marie Sarah Razafindrainibe. « Psychologiquement, les nageurs ont été motivés vu que le championnat a servi de sélection pour les Jeux des Iles et du championnat du monde» a poursuivi la DTN.

Ces deux grands événements se dérouleront en même temps. Le championnat du monde se tiendra du 21 au 28 juillet à Gwangju en Corée du Sud tandis que les Jeux des Iles à l’île Maurice du 19 au 28 juillet. La fédération a publié, hier, la liste des quatre meilleurs qui feront le voyage en Corée du Sud. À l’issue du test de classement en marge du championnat, l’expatrié de l’Inde Michael Rasolonjatovo et Jonathan Raharvel, auteurs chacun d’un record national occupent respectivement la première et deuxième place du nouveau classement national. Et du côté des filles, l’intouchable leader au classement, Tendrinavalona Idealy et la boursière de la FINA (fédération internationale de natation), Murielle Rabarijaona qui est depuis quelques mois en stage en Thaïlande, représenteront le pays. La liste des quinze membres de l’équipe nationale pour les Jeux de Maurice sera publiée en ce début de semaine.

Hausse considérable

Un record et une meilleure performance ont été enregistrés lors de la quatrième journée. Le septième record national est l’exploit en relais 4x100m quatre nages de l’équipe de Saint Michel constituée par Michael, Stéphane, John et Francky. Ils ont actualisé l’ancien temps de 04.08.39 contre 04.10.45 de l’équipe nationale composée de Michael, Sitraka, Nomena et Ranto aux Jeux des Iles de l’océan Indien à la Réunion en 2015. Et l’auteur de la dixième MP du championnat n’est autre que Francky Ramiakatrarivo de Saint Michel en 50m nage libre catégorie junior garçon, actualisée de 24.83 contre 25.04.

« Nous sommes satisfaits de ces résultats. Le nombre de records et meilleures performances a vu une hausse considérable, deux records aux championnats sur petit bassin et sept dont deux en relais au championnat sur grand bassin» a rappelé le président de la fédération malgache de natation, le Général Gabriel Ramanantsoa au terme des quatre jours de compétition marathon.

Le nombre des engagés a également vu une légère hausse, trois-cent-quarante de l’an passé contre trois-cent-cinquante, dix-neuf clubs au lieu de seize venant de sept ligues. Deux nouvelles ligues à savoir la Haute Matsiatra et Alaotra Mangoro sont actuellement en cours de régularisation de leurs dossiers. Le mandat olympique de l’équipe de la fédération actuelle prendra fin cette année et l’instance nationale procédera à l’assemblée générale élective au mois de septembre.