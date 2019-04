Motocyclisme – IMT – Rivo dompte la montée d’Imerikasinina

Rivo Randrianarivony a réalisé le meilleur temps absolu de l’Imerikasinina Motul Trophy, au guidon de sa Yamaha YZF-R1, soit 2min 13,30 sec.

Où s’arrêtera-t-il ? Rivo Ran­drianarivony ajoute un nouveau trophée à son palmarès.

Aux commandes de sa Yamaha YZF-R1, il s’est imposé à la première édition de la course de côte « Imerikasinina Motul Trophy », samedi, avec un chrono de référence de 2 min 13,30 sec. Et ce, une semaine seulement après avoir remporté le Rallye Passion, au volant de sa Subaru Impreza R4.

« Ce gars, c’est du toutes options », se sont amusés à répéter les spectateurs. Que ce soit à moto ou en voiture en effet, il enchaîne les succès.

Sa R1 est l’une des machines les plus puissantes à rouler actuellement dans la Grande île. Elle est poussée par un quatre-cylindres en ligne de 998 cm3, développant 200 ch. Du lourd, du très lourd même.

À cela s’ajoute l’expérience de Rivo, qui s’est démarqué par la fluidité de sa conduite et la précision de ses changements d’angle dans les portions sinueuses, ainsi que ses choix de trajectoires.

Le Réunionnais Pascal Ravily a pris la deuxième place du classement général. Quinze fois champion de l’île voisine en monobike, il est venu spécialement à Mada­gascar pour l’IMT. Son meilleur temps a été de 2 min 15,10 sec, au guidon d’une Husqvarna FS 501.

Félicitations

Le podium a été complété par Sarobidy Andriam­bololona, sur une Honda CBR1000, avec un temps de 2 min 20,40 sec. À la fin de la course, tous ont congratulé les membres de l’Amicale des Motards Gasy et de la commission « onroad » de la Fédération Malgache de Motocyclisme. Et ils méritent amplement toutes les félicitations pour le succès de l’événement. Certes, il y a eu quelques manquements, notamment au niveau du respect timing.

Mais c’est tout à fait compréhensible pour une première. Ils les corrigeront sûrement à l’avenir. L’essen­tiel, c’est que les pilotes et les spectateurs aient pris du plaisir et qu’il n’y ait eu aucun accident grave.