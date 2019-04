Ambanin’Ampamarinana – Les sinistrés attendent leur réinsertion

Les sinistrés lors du glissement de terrain à Ankadilalana et Ambanin’Ampamarinana se posent des questions sur leurs logements. Les responsables enquêtent encore sur leur cas.

Problème d’hébergement. Les sinistrés d’Ampamarinana, de Tsimialonjafy et d’Ankadilalana qui sont relogés depuis trois mois au Village Voara Andohatapenaka sont désespérés. Soixante familles sont hébergées à cet endroit. Le problème d’accessibilité, de nourriture mais surtout hébe-rgement préoccupe les sinistrés. « Le moyen de survie au quotidien ne suffit pas. La plupart d’entre nous travaillent en ville. Si une femme gagne 3 000 ariary en faisant la lessive, il ne reste plus que 1 000 ariary si on devait se déplacer en ville tous les jours. Les enfants aussi doivent se lever tôt le matin pour aller à l’école, à pied. Ils étudient tous à Mahamasina ou Avaradrova. Certains sont épuisés et décident de rester à la maison. Nous avons déjà demandé s’il est possible qu’un bus scolaire puisse faciliter le déplacement de nos enfants. La plupart d’entre eux sont en classe d’examen », se lamente Nadia Rabemanantsoa, mère de famille.

Cela fait deux mois qu’un bienfaiteur les a appuyés pour subvenir à leurs besoins. Aucune information sur le délai de leur hébergement à Andohatapenaka n’a été communiquée par les responsables pour le moment. La plupart d’entre eux se plaignent de leur lieu de survie.

« Ce qui nous préoccupe c’est notre maison. Si l’Etat décide de nous dégager de ce lieu, où irons nous vivre ? », ajoute Rasoa. L’hébergement des sinistrés suite au glissement de terrain constitue une responsabilité multisectorielle.

Réinsertion

Selon une source, les sinistrés à Andohatapenaka, victimes de ce glissement de terrain à Ambanin’Ampamarinana et Ankadilalana sont la plupart des locataires mais non pas des propriétaires. « Un recensement a été effectué dernièrement. Sur les quarante quatre familles à Andohatapenaka, sept familles n’ont plus vraiment de foyer et ne peuvent pas recommencer à vivre normalement. Le reste ne peut plus retourner dans leur maison à cause du risque d’éboulement. Je dirais que la plupart d’entre eux sont des locataires et des personnes aisés. Ils n’ont plus de maison certes, mais ont du travail et peuvent très bien gagner leur vie. Certains possèdent même des voitures. Mais, une part de ces sinistrés est très vulnérable », indique cette source.

Lors du relogement, certaines familles qui ont été déplacées à Andohatapenaka ont refusé d’y aller de peur de ne plus recevoir d’aide alimentaire selon cette source. Ils ont décidé de rester dans les tentes à l’INFP Mahamasina pour cette raison. « Nous avons déjà reçu par expérience que bon nombre de gens veulent juste avoir un lieu d’hébergement et se lamentent de leur situation. La vérification de certificat juridique et l’autorisation de construire de ces personnes vivant sur cette partie de la colline d’Ambanin’ Ampamarinana et d’Ankadilalana est en cours de vérification », enchaîne cette source.