Transport aérien : Air Austral-Air Madagascar au bord du divorce

Plus de mal que de bien. Le partenariat entre Air Austral et la compagnie aérienne nationale bat de l’aile, a confié, avant-hier à Anosy, le ministre du Transport Joël Randria­mandranto, lors d’un point de presse durant lequel ce dernier a exposé un point de situation du secteur aérien face au contexte actuel.

« Après observation, aucun point positif n’a été constaté dans ce partenariat. Les deux parties ont été défaillantes face à leurs engagements respectifs. D’où les renégociations qui sont en cours. Les points de désaccord ne tiennent plus qu’à un fil qui n’est autre que la valorisation des actions de la compagnie nationale dans la recapitalisation de cette dernière », annonce Joël Randria­mandranto. Air Austral, devenue actionnaire à 49%, devait encore apporter trente-cinq millions de dollars. Elle a donné quinze millions de dollars.

La compagnie malgache, qui est dans le rouge à présent, a besoin de plus que ces quinzaines de millions pour fonctionner. Cependant, Air Austral rechigne à régler le solde tout en voulant rester partenaire. Face à cette situation, au ministre d’évoquer un éventuel retrait intégral d’Air Austral dans l’actionnariat d’Air Mada­gascar face à la recapitalisation de la compagnie malgache, d’ici peu. « La consigne est claire, pour relancer notre compagnie, la recapitalisation devient un impératif. Air Austral a du mal à suivre. Les négociations iront dans le sens de la dilution d’Air Austral ou le retrait définitif de cette compagnie de l’actionnariat d’Air Madagascar. De cette manière nous pourrons envisager l’établissement de nouvelles stratégies pour relancer la compagnie nationale »,

ajoute le ministre.

Business plan

Après avoir réglé les derniers points de désaccord entre Air Austral et Air Madagascar, il importe de mettre une nouvelle direction à la tête de la compagnie nationale. Cette dernière sera, alors, en charge de concrétiser les objectifs de la nouvelle stratégie envisagée par les autorités. « Un business plan a déjà été élaboré par des experts du dossier. Le document est en attente de mise en œuvre depuis novembre de l’année dernière. Ce qui est sûr, c’est que si Air Austral reste dans le nouveau capital d’Air Madagascar, elle n’aura plus autant d’actions et ne pourra plus revendiquer la direction de notre compagnie », argue Joël Randriamandranto.

Le business plan se consacrera principalement à la recherche de nouveaux marchés, ainsi que l’effectivité de l’ouverture du ciel. Les recherches de partenariat du même type qu’avec celui initié avec Air Austral restent envisageables sans être prioritaires. Le renouvellement et le renforcement de la flotte de la compagnie nationale s’inscriront aussi dans la nouvelle stratégie qui, selon le ministre, « montrera des signes de relance positive de la compagnie nationale d’ici deux ans après sa mise en place ».