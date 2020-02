Transition – La moitié de la population accèdera à l’énergie

Les enseignants chercheurs des états insulaires de l’océan Indien ont débattu, hier, de la situation énergétique actuelle dans chaque pays. L’expérience mauricienne, expliquée en détails par Michael Apaya, membre de structures consultatives en matière d’énergie à Maurice, fait état « d’un fort engagement gouvernemental dans la promotion de l’énergie ». Chez l’île voisine, selon toujours Michael Apaya, « L’efficacité énergétique passe avant la transition énergétique ». Dans les îles de l’océan Indien, un dialogue public-privé décolle afin de sensibiliser pour « une économie de l’énergie dont on dispose ». Cette interpellation entre en droite ligne de l’insertion de « l’enseignement des énergies renouvelables et de l’efficacité énergétique dans les instituts supérieurs, afin de préparer des étudiants qui seront les décideurs et les chefs d’entreprises de demain ». Deux instituts supérieurs de technologie ou IST à Mada­gascar, respectivement à Antsiranana et à Antana­narivo, sont prévus héberger ce type de formation en raison du lien étroit existant entre l’industrie et l’énergie dans la Grande île.