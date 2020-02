The Voice France – Le duo Ludysoa et Nathan séduit l’Hexagone

Une des belles surprises de l’édition actuelle du fameux télé-crochet international « The Voice » en France, est la participation d’un jeune duo de chanteurs malgaches qui fait sensation sur les réseaux sociaux, depuis hier. C’est à travers un teasing lancé sur la chaîne officielle qui diffuse l’émission, à savoir TF1, que Ludysoa âgée de 20 ans et son petit frère, Nathan âgé de 17 ans, se révèlent.

La majorité s’émerveille de leur talent, en relayant une partie de leur premier passage à l’aveugle, dans lequel Amel Bent s’est retournée pour eux. Sachez que Ludysoa et Nathan ne restent pas moins inconnus pour la majorité des adeptes de cover sur les réseaux sociaux, que ce soit facebook ou youtube où ils sont très actifs depuis plus de cinq ans. Jeune, passionné et talentueux, le duo fraternel égaye même les scènes que ce soit au pays ou auprès de la diaspora, depuis bien longtemps.

On connaît, d’ailleurs, une collaboration de Ludysoa avec Nary du groupe ‘Zay, mais aussi une participation de Nathan à l’édition 2017 de « The Voice Kids ». Cette année se présente ainsi comme la consécration pour nos deux jeunes « toulousains, bretons, malgaches » comme ils se sont décrits aux téléspectateurs. Fusionnels et surtout fiers d’être malgaches, ils ont repris une fois encore le titre « Ravoravo » de Mika et Davis Franklin pour émerveiller le public français. La suite de leur aventure est à découvrir ce soir sur TF1.