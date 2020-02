Orange pro league – Au tour d’Itasy d’avoir son derby

Après le duel 100% Anala­manga du weekend dernier, ce sera au tour des deux clubs de l’Itasy de s’affronter. L’AS Jet Mada et la CNaPS Sport croiseront le fer, ce dimanche au Bypass, dans le cadre de la 14e journée de l’Orange Pro League.

Une confrontation entre deux équipes de haut de tableau, respectivement quatrième et deuxième du classement général. En cas de victoire, Jet Mada se mettrait alors au niveau de son adversaire du jour.

En face, rappelons que la CNaPS Sport est la seule équipe invaincue jusqu’à aujourd’hui.

Malheureusement, une pièce maîtresse de Jet Mada manquera à l’appel pour ce derby de l’Itasy, en l’occurrence Jôma. Gardien de but sélectionné par Nicolas Dupuis lors du dernier regroupement des Barea en novembre, il a complètement changé de registre dernièrement. En effet, il a été repositionné en tant qu’attaquant, pour pallier à un manque au niveau de l’effectif de Jet Mada.

Et il vient juste de marquer son premier but, précédemment. Il n’a pas vraiment rencontré de difficulté, sachant qu’il a déjà évolué à ce poste dans d’autres équipes auparavant. Jôma ne pourra pas être aligné ce dimanche, au grand dam de son entraineur et de ses coéquipiers. Il est blessé à un œil.