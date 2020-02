Judo – Championnat vétérans : Le club Saint-Michel réalise un doublé

Deuxième édition. La Fédération malgache de judo a organisé pour la deuxième fois de l’histoire, ce samedi à la petite salle du palais des sports à Mahamasina, le championnat de Madagascar des vétérans.

Le sommet a été marqué par le doublé du Judo club de Saint Michel. Chez les -81kg, l’olympien, Luc Rasoa­naivo Razafy conserve son titre en battant sans trembler en finale Pierrot Ramaro­mitsonjolala du club Haku­dokan. Le deuxième titre d’Amparibe est l’œuvre d’Andry Ralambo, dans la catégorie des lourds -90kg.

Il a défait en duel final Lila Randriambololona de l’Hakudokan. Chez les -66kg catégorie M5, Mamy Dongozo Rasolondraibe, doyen du club Hakudokan s’est imposé face Heriniaina Vestalys du club Esca. Et dans la catégorie des -66kg M2, Lova Ratafika de l’UASC Cheminots a disposé de Marco Rabary Andrianasolo de NJA. En marge du cham­pionnat national des vétérans a été célébré le Kagami biraki.

C’est une cérémonie de présentation de vœux traditionnelle japonaise pour célébrer le Nouvel An. «C’est un moment de retrouvailles entre amis et judokas sur le tatami à l’occasion du Nouvel An », a mentionné l’ambassadeur du Japon, Ichiro Ogasawara. Ce dernier a honoré de sa présence la cérémonie au palais des sports et a coupé ensemble avec les doyens malgaches de la discipline ainsi que les autorités étatiques le Koba, le gâteau de riz aux pistaches, typique malgache.