Is’art galérie Ampasinimalo – Art et au recyclage au mois de mars

Réduire, réutiliser et recycler ». Trois mots qui reflètent un mode de vie que toute une communauté d’acteurs, œuvrant pour le bien-être de notre nature et de notre environnement, mais surtout des artistes engagés, nous invitent désormais à adopter. Une initiative qui vise surtout à raviver l’intérêt des plus jeunes pour l’écologie, le recyclage et la protection de l’environnement en général, le tout sublimé par l’art et la créativité sous toutes ses formes.

C’est ce que l’association Greener Madagascar et l’Is’art Galerie d’Ampasa­nimalo nous invitent à découvrir tout au long de ce mois de mars. À travers une programmation exclusive, les deux entités conviennent surtout les plus jeunes à s’imprégner de ce leitmotiv qui consiste, dans sa globalité, à éveiller leur sens artistique, tout en adoptant le recyclage comme habitude.

Face à la croissance de nos déchets au quotidien, là où papier, carton, verre, plastique, céramique et bien d’autres encore se retrouvent dans nos poubelles, nous polluons. Greener Madagascar et l’Is’Art Galerie Ampasa­nimalo proposent une série d’activités qui contribuent à les renouveler et à les rendre utiles tout en préservant l’environnement au cours du mois de mars.

Éducation créative

Les raisons de recycler sont variées. Certains ne souhaitent que diminuer la quantité de leurs déchets envoyés au lieu d’enfouissement technique et ainsi améliorer leur bilan environnemental.

À travers des ateliers de création, on redécouvrira surtout les matières recyclables, telles que le papier, le carton, le verre, l’acier, l’aluminium et le plastique, désormais en tant que ressources. Elles serviront à fabriquer de nouveaux objets.

C’est dans l’optique de sensibiliser les gens à retrouver cet environnement de vie sain que l’Is’Art Galerie et Greener Madagascar ont entrepris de créer ce programme. À partir d’aujourd’hui de 10 heures à 17 heures, avec « Ndao hanamaitso », artistes et protecteurs de l’environnement se retrouvent pour échanger, discuter et exposer leurs idées sur le sujet.