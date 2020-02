ERRATA – Prix de la vanille

C’est le prix de la vanille préparée stabilisée sur le marché local qui est fixé à 900 000 ariary par kilo, par le ministère de l’Industrie, du commerce et de l’artisanat et non le prix de la vanille verte auprès des producteurs, comme l’a souligné notre parution de mercredi. Ainsi le prix de la vanille verte ne connaît pas de changement, mais varie entre 160 000 et 220 000 ariary. Le prix FOB de référence minimum pour la vanille à l’exportation est de 350 dollars par kilo.