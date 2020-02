Nouvelle disposition aux frontières. Sur initiative de la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Antanana­rivo, et en collaboration avec la Direction Générale des Douanes (DGD), une séance d’informations dédiée aux opérateurs du secteur privé et les contribuables a été effectuée avant-hier, à Antaninarenina. « Les modifications apportées au Tarif des douanes consistent essentiellement à mettre à jour les lignes tarifaires, objet des engagements de Madagascar vis-à-vis de l’Union Européenne, pris dans le cadre de l’Accord de Partenariat économique intérimaire (APEi), notamment l’abaissement des droits de douanes », a expliqué le staff de la DGD. Ainsi, l’application de la TVA de 20% sur les importations de blé, conformément aux propositions de la Direction Générale des Impôts, a été annoncée parmi d’autres modifications comme le classement du Dispositif contraceptif Intra-Utérin (DIU) aux fins d’exemption de la TVA, ou encore l’exonération des droits et taxes à l’importation des biens, équipements et matériels destinés à la production et l’exploitation des énergies renouvelables. Le gain est estimé à 11 milliards d’ariary pour les taxes de 5% de droits des douanes et 20% de TVA sur l’importation des tourteaux et autres résidus solides. Par contre, une perte de 39 milliards d’ariary pourrait être engendrée par la mise à jour des droits de douanes afférents aux produits concernés par l’APEi et une perte d’environ 11 milliards d’ariary sur les recettes douanières, suivant la structure du prix des carburants.