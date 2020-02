Digitalisation – Des élèves bénéficient des équipements informatiques

Les établissements publics, en périphérie d’Anta­nanarivo, bénéficient de la technologie avec l’obtention de vingt ordinateurs complets pour trois collèges et deux lycées publics, cette semaine. Autour de la capitale, un retard de l’accès à l’informatique se retrouve rattrapé dans les localités où se trouvent ces établissements équipés, que sont les villages d’Antanetibe, Andranovelona Ilafy, Ambohidrapeto, Ampanefy et Alatsinainy Bakaro. Faute de moyens et de budget exclusif, l’acquisition de matériels informatiques n’a jamais été une possibilité, d’après les responsables des établissements dans ces localités.

En coopération bilatérale avec la Principauté de Monaco, à travers l’existence d’un consulat malgache là-bas depuis les années 60, Madagascar bénéficie d’une assistance technique de la part du consulat de Monaco. Les matériels informatiques reçus pourront alors contribuer à l’initiation des élèves des zones rurales à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information et de la commu­nication.