Bras de fer judiciaire – Un défenseur des droits de l’homme libéré

Un bol d’air frais pour le défenseur des droits de l’homme Thomas Razafindremaka. Arrêté le samedi 15 février et placé sous mandat de dépôt le lundi d’après, il a bénéficié d’une mise en liberté provisoire onze jours après. Jeudi soir, vers 21 heures, il est sorti de la maison central d’Ihosy. Crevant l’abcès sur des guéguerres entre le prévenu et des ayant voix aux chapitre au tribunal de première instance d’Ihosy, des organisations de la société civile ont manifesté leur réserve quant à la partialité de celui-ci et a, de ce fait, demandé son dessaisissement au profit du tribunal de première instance d’Antananarivo. Appuyé par la Commission Nationale Indépendante des Droits de l’Homme (CNIDH), qui a adressé une lettre allant dans ce sens au président de la Cour suprême, la sollicitation a été retenue, d’autant plus que la commission également adressé une lettre au ministère de la Justice, demandant la célérité des procédures. Thomas Razafindremaka est le président de l’association « Ny to tsy mba zainy » (NDLR : La vérité ne meurt jamais). Il est inculpé pour escroquerie et extorsion de fonds pour de prétendus actes remontant en 2018. Trois témoins à charge se sont manifestés. Il était connu par les réceptions de plaintes de personnes confrontées à des difficultés ou dénonçant des injustices, pour saisir par la suite les instances compétentes, habilitées à prendre des mesures.

Son incarcération a commencé a suscité la colère parmi les siens et des troubles de l’ordre public étaient à craindre dernièrement.