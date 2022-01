Projets immenses – Port d’Ehoala et Ehoala Park, deux pôles de croissance complémentaires

Du portuaire à l’industrie, Rio Tinto QMM, la société Port d’Ehoala SA et les partenaires étatiques promeuvent le Port et Ehoala Park. Qui vont changer la physionomie économique de Tolagnaro et du pays.

U ne présentation aux ambitions réalistes hier au Novo­tel d’Alarobia. « Conçu comme un port multi-usage et d’utilité publique, le Port d’Ehoala, en eau profonde, qui obéit aux normes internationales en matière de sécurité et de respect de l’environnement, peut recevoir des porte-conteneurs, des navires destinés au commerce international tels que vraquiers, pétroliers et cargos mais aussi des navires de croisière.L’ouverture de nouvelles lignes maritimes, et à plus long terme la possibilité de la mise en place d’un troisième terminal de transbordement pour desservir l’Asie, l’Afrique et la Côte Est de l’Amérique du Sud, figurent parmi les activités que QMM développe pour tirer parti du fort potentiel du Port. Des travaux sont également en cours avec les partenaires, sous le leadership du MICC, pour l’introduction imminente d’un tarif compétitif en ariary pour répondre aux besoins de cabotage national ».

En outre, le Ehoala Park est une extension naturelle et stratégique du Port d’Ehoala faisant à travers une Conven­tion de concession entre l’APMF et Port d’Ehoala SA et destinée à être développée en zone d’investissement. Une première zone pilote de 15 hectares est en cours de viabilisation pour accueillir un premier groupe d’entreprises locales et nationales, avant que l’ensemble de la concession, s’étendant sur 440 hectares, ne soit mise en valeur. L’attractivité pour les investisseurs est simple; Ehoala Park offre un espace d’implantation avec l’accès à l’élec­tricité d’origine renouvelable d’ici 2023 et à l’eau, sans compter la proximité du port pour l’exportation ou le cabotage, et de l’aéroport de Tolagnaro ». Une disponibilité qui entre dans la droite ligne de l’industrialisation du pays en cours de matérialisation.

Importance stratégique

Les parties prenantes représentées au cours de cette rencontre avec la presse sont fermement engagées dans ces projets qu’elles considèrent comme vecteurs de de développement de la Région d’Anosy et plus largement de l’économie nationale. Que ce soit Rabiaza Andriantsoa, directeur du Port d’Ehoala , Rodin Jean-Claude directeur des affaires portuaires de l’APMF qui a présenté le Schéma directeur national de développement portuaire, SNDP) et le potentiel et la prévision d’évolution du Port d’Ehoala, Tsitohaina Rama­noera directeur général du Tourisme, Gaëtan Ramindo directeur général de l’industrie au sein du MICC ont quant à eux, soutenu l’importance stratégique du Port et Ehoala Park pour le développement du tourisme et de l’industrialisation à Madagas­car. Les techniciens de l’Economic development board of Madagascar, EDBM coorganisateur de cette rencontre avec la presse, sous la conduite de leur directrice par intérim Lisiniaina Razafindrakoto, ont abondé dans le même sens. En soulignant l’importance de cette démarche inclusive de Rio Tinto QMM.

Des chiffres éloquents attestent ces constations. Un milliard de dollars investi par QMM à Madagascar depuis le début du projet. 2, 5 millions d’investissements annuels dans l’environnement et la communauté, 2 000 emplois directs, soutiens apportés sous diverses formes à 150 entreprises, 97% de la main d’œuvre malgache, 400 000 arbres plantés dans le cadre de la réhabilitation visant à préserver le secteur pour les générations futures; 350 millions de dollars investis dans la construction d’infrastructures communes grâces à des partenariats publicprivé: routes, électricité, adduction d’eau potable, santé publique.

1,1 dollar le mètre carré

Le Parc Ehoala offre des conditions assez intéressantes pour les investisseurs désireux de venir. A part l’accès à l’énergie renouvelable, le mètre carré par an reviendra à 1,1 dollar. Un tarif plus que compétitif en la matière, selon Rabiaza Andriantsoa, directeur du port d’Ehoala. Les promoteurs affirment aussi la place stratégique de Tolagnaro qui se trouve sur une route maritime mondiale très fréquentée. En tout cas, l’appel aux investisseurs a été lancé avant cette présentation d’hier au Novotel. Il s’agit ainsi de deux importants leviers du développement économique régional, et par extension national.