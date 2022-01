Expérimentations – De l’huile lourde à la polytechnique

L’équipe de Madagascar Oil conduit par son Adminis­trateur général Scott Reid, a fourni des échantillons d’huile lourde de Tsimiroro auprès de l’École supérieure et polytechnique d’Antananarivo ESPA,présidée par leur Directeur professeur Rijala­laina Rakotosaona.

Le professeur Rijalalaina Rakotosaona a tenu à préciser que ces échantillons seront destinés à effectuer des travaux pratiques dans les départements d’ingénierie pétrolière, sciences d’ingénierie des matériauxdans le but de valoriser l’huile lourde de Tsimiroro.

Le maître de conférences auprès de l’ESPA, le Profes­seur Nantenaina Rarivoson Rabetokontany, a annoncé que ces travaux pratiques permettront à ses élèves d’une part, de ressortir une formule en vue de stabiliser le revêtementdes routes et d’autre part, de distiller une partie dans le but de faire tourner des groupes électrogènes.

Les résultats des recherches seront rendus à Mada­gascar Oil. Scott Reid, a prôné la reprise du partenariat entre Madagascar Oïl et l’ESPA et voudrait promouvoir l’utilisation de l’huile lourde « made in Madagascar », un véritable fleuron pour le développement futur de la grande île.