Donation – Airtel Madagascar aide les sinistrés

Des dons matériels et des produits alimentaires ont été remis par Air tel Madagascar à l’endroit des sinistrés regroupés sur les deux sites d’hébergement de la ville d’Antananarivo. A l’école primaire publique d’ Anosizato-Est et sur le site d’hébergement de Morarano Alarobia, la grande famille d’Airtel s’est mobilisée au chevet des sinistrés, pendant trois jours. « Aujourd’hui, beaucoup de familles ont tout perdu et sont dans une totale détresse. Plusieurs d’entre elles ont même perdu des êtres chers. Au regard de cette situation, nous avons décidé d’aller à la rencontre des victimes pour apporter du soutien et du réconfort », a avancé Eddy Kapuku, directeur général d’Airtel Madagascar, en marge de la remise de dons, hier.

Il s’agit de 7000 repas chauds qui seront servis pendant les trois jours de mobilisation ainsi que des vêtements et des vivres composés de produits de première nécessité (PPN), offerts par l’ensemble du personnel d’Airtel Madagascar. « L’objectif étant de pouvoir aider nos semblables à mieux affronter le quotidien difficile dans lequel ils se trouvent actuellement », a indiqué Anna Ratsimbarison, responsable Communication et Sponso­ring d’Airtel Madagascar, hier, dans le cadre de cette contribution. La ministre de la Population, de la protection sociale et de la promotion de la femme, Princia Soafilira, était présente lors de ce premier jour d’action d’Airtel Madagascar.