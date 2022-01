Consommation – 1er et du 6e arrondissements : Des épiceries ravitaillées en vary tsinjo

Les efforts du ministère de l’Industrie, du commerce du développement et de la consommation (MICC) pour la distribution des vary tsinjo, en effectuant la vente directe chez les détaillants, se poursuivent. Une équipe du MICC dirigée par le directeur général du Commerce et de la consommation, a ravitaillé hier plusieurs épiceries des premier et 6e arrondissements. Les députés Andriamanalina­rivo Raymond Michel et Rakoto­arimanana Tiana Maxim, élus respectivement dans le premier et le 6e arrondissement, ont accompagné toute l’équipe lors de cette descente. «Nous apprécions les efforts du ministère. Une telle action soulage la population dans leur vie quotidienne», a déclaré le député Rakotoa­rimanana Tiana Maxim.

Le contrôle des prix sur le marché va de pair avec cette distribution chez les détaillants. Par ailleurs, l’équipe du MICC assure les commerçants et les consommateurs que le stock de riz est suffisant pour la capitale après l’arrivée de 1000 tonnes de vary tsinjo venant de Toliara. La descente se poursuit quotidiennement.

Le député Andriamanali­narivo Raymond Michel a encouragé l’approvisionnement en vary tsinjo pour que la population profite du prix de 500 ariary le kapoaka. Des files d’attente se sont formées dès que les épiceries ont été approvisionnées.