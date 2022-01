Aide aux sinistrés – Ambatovy continue d’apporter son soutien

Jamais deux sans trois! Ambatovy continue d’apporter son appui aux sinistrés suite aux intempéries qui ont sévi dans certaines régions du pays.

Après le district de Moramanaga, puis la Commune urbaine d’Antananarivo (CUA), la délégation d’Ambatovy s’est rendue hier au siège du Bureau national de gestion des risques et catastrophes (BNGRC) où elle a remis une nouvelle donation de riz.

Cette donation procède d’un partenariat conclu avec certains ministères dont celui de l’Environnement et du développement durable, et celui de la Fonction publique, du travail et des lois sociales. Et d’ail- leurs, la ministre de l’Environnement et du développement durable, Baomiavotse Vahinala Raharinirina a assisté à la remise du don qui a été réceptionné par le secrétaire exécutif du BNGRC, le Général Elack Olivier Andriakaja.

Auparavant à Toamasina, Ambatovy a également remis du riz au comité régional de gestion des risques et des catastrophes (CRGRC) et des matériels sanitaires et médicaux dans le cadre de la lutte contre la covid-19. La compagnie a encore remis, à cette occasion, des matelas pour répondre aux besoins des sinistrés.

Jusqu’ici, Ambatovy a offert plus de 23 tonnes de riz pour les sinistrés à Antananarivo, Moramanga et Toamasina. Et l’effort de la compagnie se poursuivra dans les jours qui viennent, a-t-on indiqué.

La Jica offre du matériel de secours

Répondant favorablement à l’appel lancé par le gouvernement malgache, le gouvernement du Japon, par l’intermédiaire de l’Agence japonaise de coopération internationale (Jica) a décidé de fournir aux sinistrés des récentes intempéries qui ont fait des ravages dans le pays, des matériels de secours d’urgence tels que des tentes de camps, des couvertures, etc.

Compte tenu de la perspective humanitaire et des relations d’amitié existantes entre le Japon et Madagascar, le Japon a pris la décision de se mobiliser et d’offrir son aide à ces victimes qui ont perdu leur foyer dû aux fortes intempéries qui ont sévi dans la Grande Ile ces derniers jours.

En effet, le peuple japonais, ayant connu de nombreuses catastrophes naturelles dans son archipel, ressent un fort sentiment de solidarité avec le peuple malgache qui a été touché par les récentes inondations, et espère que grâce à ce soutien, les victimes se remettront le plus rapidement possible.

Flots de donations

Compte tenu de l’urgence de la situation, un appel à solidarité à l’endroit du corps diplomatique et des amis de Madagascar a été lancé par le ministère des Affaires étrangères.

A la réception des premiers dons, Patrick Rajoelina, ministre des Affaires étrangères, a procédé ce jour à une remise de dons au BNGRC.

Ce premier élan de solidarité a permis de remettre au BNGRC 6,5 tonnes de riz, dix sacs de haricots, cent sachets de pâtes de 5 kg chacun, trente cartons de savon de ménage, trente cartons de spaghettis, cinq cartons de tomates concentrées, cinq cartons de lait concentré, cent seaux en plastique, cent bassines en plastique, cinquante cartons de lait, cent lampes solaires, vingt cartons de nouilles, 60 litres d’huile et 120 kg de sucre.

Les contributeurs à cette action de solidarité sont le Consulat honoraire d’Espagne, le Consulat honoraire de la République du Liban, le Consulat honoraire du Sultanat d’Oman, le Consulat honoraire d’Italie, le Groupe Henri Fraise, le Groupe Habibo, le Groupe Nosima, la société Brita, la Fondation Viseo, la Fondation Akbaraly et l’Ong Direct’aid.

Dans le même temps, le ministère a apporté un soutien d’urgence à son personnel sinistré qui s’élève aujourd’hui à trente-cinq fonctionnaires.