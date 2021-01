Services de la Jirama – Ras-le-bol total des opérateurs hôteliers

Une lettre ouverte détaille les déboires que la compagnie nationale d’eau et d’électricité fait subir aux opérateurs hôteliers. Dénonciations.

Courant coupé de suite pour un opérateur hôtelier localisé à Fianarantsoa, si non-règlement de factures d’électricité. « L’équipe de la Jirama est venue couper l’électricité en exigeant le paiement immédiat de la facture du mois d’octobre » raconte la propriétaire d’un hôtel dans sa lettre ouverte à la Jirama. L’équipe de la compagnie d’eau et d’électricité a fait comprendre au directeur financier de l’hôtel que si la facture du mois d’octobre n’est pas réglée sur le champ, le courant aussi est coupé sur le champ. Le directeur financier a donc payé par peur de cette menace de coupure immédiate. Par ailleurs, la Jirama venue sur place, a fait signer une lettre d’enga­gement au directeur financier comme quoi l’hôtel est sommé de payer jusqu’à lundi au plus tard, c’est-à-dire dans quatre jours, les factures du mois de novembre, décembre et janvier.

Echelonnement

En cas de refus, l’hôtel sis en pleine ville de Fianarantsoa sera privé d’électricité. « Ce n’est pas tout, le directeur financier a dû également s’engager à payer tous les 25 du mois, et ce, jusqu’en mai 2021» rapporte encore la lettre ouverte. La sombre péripétie de l’hôtel ne s’arrêtait pas là. Les nouveaux tarifs Optima sont appliqués dans les factures sans que la propriétaire ni son équipe ne soit averti de ce changement de tarif. « Il a été entendu que l’on puisse payer en échelonnant nos paiements… vu la situation extrêmement difficile vécue par les hôteliers depuis mars 2020 » fait clairement savoir la propriétaire de l’hôtel. Mais pourquoi la Jirama Fianarantsoa n’a-telle donc pas respecté cet échelonnement de paiement ? Un hôtelier à Nosy be, en revanche, a établi une entente avec la Jirama pour payer ses factures en échelonnement, alors que pour lui, ses activités ont repris de la couleur avec l’ouverture partielle des frontières dans l’île au parfum depuis le mois d’octobre. Ce qui n’est pas le cas pour l’établissement de la dame à Fianarantsoa, qui a tant bien que mal, essayé de garder son personnel à mi-temps, mais qui a été contrainte de licencier, avec le paiement de tous les droits, un chef et un serveur. « La Jirama est en partie financée par l’Etat et par la Banque mondiale. Alors que nous ne cessons d’obtenir en retour un service désastreux, une eau de couleur jaune et qui sent mauvais… sans parler de la coupure intempestive de l’électricité qui dure des heures…. » ajoute la lettre. La Jirama, a été subventionnée à hauteur de près de 800 milliards ariary en 2020… .(une affectation indiquée comme figurant dans les dépenses liées au Covid-19) «Nous essayons de survivre malgré cette crise qui nous touche de plein fouet et en ne laissant aucune de nos équipes sans ressource…. Alors, oui, je suis en colère, et je l’écris… » finit la lettre de la propriétaire de l’hôtel de Fianarantsoa.