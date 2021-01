Redémarrage de la ligne FCE – Tourisme et découvertes restent fébriles

Le redémarrage de la ligne ferroviaire Fianarantsoa Côte- Est (FCE) en décembre dernier a fait renaître de l’espoir pour les opérateurs touristiques.

Renouveau. Les trois nouvelles locomotives importées d’Espagne sont fonctionnelles depuis décembre. La ligne Fianarantsoa-Manakara en train, a ainsi redémarré le 19 décembre. Quatre wagons passagers et de marchandises desservent les localités à raison de deux fois par semaine. « Les frais n’ont pas changé. 25 000 ariary pour les voyages en première classe et 16 000 ariary en deuxième classe jusqu’à Manakara. J’avais toujours eu l’habitude de prendre la deuxième classe. J’ai affaire à Sakabe, un village situé à 70km environ de Fianarantsoa sur la route de Manakara. Je prends le train jusqu’à la Tolongoina, une commune établie au PK 62 et je marche à pieds sur 9km pour atteindre Sakabe » raconte Roland Razanadrakoto, commerçant à Fianarantsoa. Le transport ferroviaire sur cette ligne s’est estompé en mars 2020 pour des raisons de panne technique des locomotives et Roland Razanadrakoto n’a pas eu d’autres options que de marcher de Fianarantsoa jusqu’à Sakabe.

Appréhensions

Il a fait le trajet tous les mois pendant près d’une journée entière en ce temps là. Pour l’heure, les habitants des communes riveraines, accessibles que par train, des élèves, des enseignants, des commerçants et des habitants de Manakara, constituent les principaux clients des « nouvelles » locomotives de la FCE.

« Toutes les opportunités ont été saisies pour redémarrer le tourisme national avec cette reprise de la FCE, mais cela ne marche pas encore très bien » explique Ando Rasamuelson, ancien directeur de l’Office régional du tourisme de Fianarantsoa. L’office a été aussi fermé récemment comme celui de Boeny, faute de touristes et faute de ressources. Des voyages-découvertes Fia­narantsoa-Manakara en train sont toutefois organisés par des opérateurs. Le prochain est par exemple tenu pour les 6, 7 et 8 février prochains avec un petit bonus de descente sur le canal des Pangalanes. L’affluence au niveau des réservations est attendue dans les prochains jours. « Des circuits comme Fianarantsoa- Andrambovato avec la falaise blanche et la chute de Mandriampotsy sont aussi très attrayants sur cet axe en chemin de fer, outre la descente sur les Pangalanes » souligne le directeur. Mais, pour l’heure, les touristes nationaux boudent cette partie de l’ile. Par ailleurs, le risque de panne des locomotives n’est pas à épargner comme le craint Roland Razanadra­- koto de Sakabe. En effet, ces locomotives commandées en 2019 sont des véhicules d’occasion. A leur arrivée à Madagascar, il a fallu transposer et faire recours à la combinaison du système de freinage avec des pièces des anciennes locomotives car, le système de freinage des nouvelles venues, fonctionneraient à l’air comprimé tandis celui adapté pour les lignes ferroviaires de l’ile, se pompe à vide. Sur les quatre locomotives importées, une sert de réservoir de pièces de rechange aux trois autres.