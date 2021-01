Institution – Les relations entre le Sénat et les ministères rétablies

Il fallait s’y attendre. La Chambre haute et le gouvernement ont tissé rapidement les relations qui séparaient les deux parties après l’entrée en pouvoir du chef d’Insti­tution récemment nommé par le Chef de l’État. Les relations entre le Sénat et le ministre de l’Intérieur et de la décentralisation, Tianarivelo Razafimahefa, ainsi que le ministre des Finances et du budget, Richard Randriaman­dranto, se rétablissent.

Lundi, quelques temps après la passation de pouvoir qui a eu lieu entre le président du Sénat sortant, Rivo Rakotovao et son homologue entrant Herimanana Razafimahefa, les deux ministres cités sont venus à Anosi­kely pour rendre visite au nouveau locataire de la Chambre haute. Un geste qui n’a jamais existé durant la précédente législature.

Aucune information au sujet de la rencontre n’a été communiquée. « L’entretien se serait limitée à une simple visite de courtoisie après la prise de fonction du président du Sénat Herimanana Razafimahefa », indique une source. « Mais le rapprochement soudain de l’Institution avec ces ministres ne serait pas fortuit », projettent certains observateurs.

Le circulaire portant sur la restriction budgétaire qui a opposé le Sénat au ministère des Finances et du budget avait entraîné la séparation profonde entre les deux parties. De même, l’absence du ministre de l’Intérieur et de la décentralisation à la convocation envoyée par la commission chargée de l’enquête sur les doublons de la liste électorale n’est pas du goût des anciens sénateurs. Ainsi, au début de ce nouveau départ du Sénat, une nouvelle collaboration s’ouvre avec l’Exécutif.