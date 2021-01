Crise sanitaire et économique – La CNAPS ouvre la porte de l’INSCAE aux chômeurs

Certains parmi ceux qui ont perdu leurs emplois à cause de la crise du coronavirus pourront désormais améliorer leur capacité en suivant des formations à l’Institut national des sciences comptables et de l’administration d’entreprises (Inscae). C’est l’un des points prévus dans le cadre du partenariat signé entre ce dernier et la Caisse nationale de prévoyance sociale (Cnaps). L’objectif étant de permettre aux nouveaux chômeurs d’améliorer leurs bagages en vue d’une éventuelle réorientation professionnelle.

«D’une manière générale, les sortants de l’Inscae occupent rapidement de fonctions importantes au sein de grandes entreprises. L’idée consiste donc à permettre à ceux qui ont perdu leurs emplois de suivre de formations au sein de cet établissement afin de trouver au plus vite de l’emploi », souligne Mamy Rakotondraibe, directeur général de la CNAPS.

Avant cette signature, la Cnaps a déjà mis en place un programme de formation pour aider ses membres qui sont à la recherche d’emplois. Des appels à participation ont été lancés et 15 000 avis de débauchage sont déjà reçus depuis le mois de mars à octobre 2020. Jusqu’ici, 2 000 personnes seulement ont répondu à cet appel et c’est justement pour mieux concrétiser ce projet et raffermir ce partenariat que cet accord a été signé.

Modules de formation

« Nous disposons un catalogue comportant au moins une cinquantaine de modules de formation touchant différents thèmes comme la force de vente ou encore la tenue de la petite caisse. L’objectif étant d’aider ces chômeurs à créer des emplois ou encore à renforcer leurs compétences pour qu’ils puissent trouver un autre emploi correspondant à son profil », selon le directeur général de l’INSCAE, Harimino Rakoto.

L’autre volet de ce partenariat concerne le « Lean management » à la japonaise qui signifie littéralement « changement meilleur ». C’est une formation visant à améliorer la capacité de management qui sera sanctionnée par un certificat international dont l’INSCAE est jusqu’ici le seul établissement autorisé à délivrer à Mada­gascar. Selon les explications, le « Lean management » est le concept le plus important du management japonais. C’est un processus de qualité qui vise l’amélioration tout en évitant de gros investissements. Une vingtaine de collaborateur au sein de la CNAPS ont déjà bénéficié de cette formation jusqu’ici.